Трезеге считает, что Зидан станет лучшим кандидатом на пост главного тренера сборной Франции

Бывший форвард сборной Франции Давид Трезеге считает, что Зинедин Зидан мог бы тренировать национальную команду после ЧМ-2022. На данный момент сборную возглавляет Дидье Дешам.

«Общество хочет этого. Зидан — величайший идол Франции. Он выигрывал титулы с «Реалом», и мы знаем, что такой тип управления он может привнести и в национальную команду. Но Дешам сам будет решать, когда покинуть команду. Если он это сделает, то Зидан — один из лучших кандидатов на эту должность», — цитирует Трезеге AS.

Матч Франция — Марокко проходит в эти минуты в катарском Эль-Хауре. К 75-й минуте счет 1:0 в пользу французов.