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14 декабря, 23:08

Гризманн сыграл в 18 последних матчах Франции на ЧМ, что является рекордом сборной

Виктория Кравченко
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Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн вышел в старте на матч с Марокко (1:0, перерыв) в полуфинале ЧМ-2022.

По данным Squawka, для француза эта игра стал 18-й подряд в составе сборной Франции на чемпионатах мира. Это самая продолжительная серия в истории французской национальной команды.

Матч Франция — Марокко проходит в эти минуты в катарском Эль-Хауре. К перерыву счет 1:0 в пользу французов.

Антуан Гризманн
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
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