Гризманн сыграл в 18 последних матчах Франции на ЧМ, что является рекордом сборной

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн вышел в старте на матч с Марокко (1:0, перерыв) в полуфинале ЧМ-2022.

По данным Squawka, для француза эта игра стал 18-й подряд в составе сборной Франции на чемпионатах мира. Это самая продолжительная серия в истории французской национальной команды.

Матч Франция — Марокко проходит в эти минуты в катарском Эль-Хауре. К перерыву счет 1:0 в пользу французов.