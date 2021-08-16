Тренер сборной России Кафанов извинился перед Луневым

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» извинился перед голкипером «Байера» Андреем Луневым.

«Было желание, чтобы в расширенном списке были озвучены фамилии не четырех, а большего количества вратарей, но это оказалось невозможным, — подчеркнул Кафанов. — Главных критериев два. Первый — игровая практика. Он пока не позволил пригласить Андрея Лунева, которому уже позвонил и извинился за то, что не удалось вызвать на этот раз, хотя это и значилось в планах».

На предстоящие в сентябре матчи национальной команды были вызваны Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак») и Сергей Песьяков («Ростов»).

«Второй — количество ошибок в этом сезоне, в особенности тех, которые повлияли на ход матча. То, что происходило раньше, все прошлые заслуги — не в счет», — заявил Кафанов.

В сентября Россия сыграет против сборных Хорватии (1 сентября в Москве), Кипра (4 сентября в Никосии) и Мальты (7 сентября в Москве).