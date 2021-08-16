Футбол
Чемпионат мира-2022
ЧМ по футболу 2014
Новости
Статьи Таблицы Календарь / результаты Статистика Фото
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Тренер сборной России Кафанов извинился перед Луневым

16 августа 2021, 23:56
Андрей Лунев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Лунев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» извинился перед голкипером «Байера» Андреем Луневым.

Виталий Кафанов.Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил выбор голкиперов на сентябрьские матчи с Хорватией, Кипром и Мальтой

«Было желание, чтобы в расширенном списке были озвучены фамилии не четырех, а большего количества вратарей, но это оказалось невозможным, — подчеркнул Кафанов. — Главных критериев два. Первый — игровая практика. Он пока не позволил пригласить Андрея Лунева, которому уже позвонил и извинился за то, что не удалось вызвать на этот раз, хотя это и значилось в планах».

На предстоящие в сентябре матчи национальной команды были вызваны Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак») и Сергей Песьяков («Ростов»).

«Второй — количество ошибок в этом сезоне, в особенности тех, которые повлияли на ход матча. То, что происходило раньше, все прошлые заслуги — не в счет», — заявил Кафанов.

В сентября Россия сыграет против сборных Хорватии (1 сентября в Москве), Кипра (4 сентября в Никосии) и Мальты (7 сентября в Москве).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Игорь Рабинер все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Видео: Зачем мэр Кривого Рога перед смертью надел носки
Адвокат рассказал о странностях в деле погибшей студентки МГИМО
В аэропорту Кабула задержали посадку военного самолета Нидерландов
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры