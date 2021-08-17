Губерниев о Карпине в сборной России: «За такого тренера и за его команду хочется болеть»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об интервью с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Главный тренер футбольной сборной России держал удар, переходил в контратаку, остроумно и по делу! Наш эфир разобрали на цитаты, по-другому и быть не могло. За такого тренера и за его команду хочется болеть! И поддерживать! Вперед, футбольная сборная России. Вперед, наставник!» — написал Губерниев в Instagram.

Первый матч под руководством нового главного тренера Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября против Хорватии. Эта встреча с высокой долей вероятности пройдет не в «Лужниках», как запланировано изначально, а на стадионе «ВТБ Арена» в Петровском парке.