Футбол
Чемпионат мира-2022
ЧМ по футболу 2014
Новости
Статьи Таблицы Календарь / результаты Статистика Фото
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Губерниев о Карпине в сборной России: «За такого тренера и за его команду хочется болеть»

03:43
Теги:

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об интервью с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Главный тренер футбольной сборной России держал удар, переходил в контратаку, остроумно и по делу! Наш эфир разобрали на цитаты, по-другому и быть не могло. За такого тренера и за его команду хочется болеть! И поддерживать! Вперед, футбольная сборная России. Вперед, наставник!» — написал Губерниев в Instagram.

Первый матч под руководством нового главного тренера Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября против Хорватии. Эта встреча с высокой долей вероятности пройдет не в «Лужниках», как запланировано изначально, а на стадионе «ВТБ Арена» в Петровском парке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Карпин устраивает революцию в сборной России. В составе нет Дзюбы и Соболева, но есть Захарян и Тюкавин
«Меня в сборной напрягает вообще все». Карпин — о составе на сентябрьские матчи
Тимановская замедлилась после Токио. В первом старте в Польше беглая белоруска проиграла самой себе
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд