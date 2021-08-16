Валерий Карпин заявил, что Крицюк и Лантратов есть в списках сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кто из вратарей может рассчитывать на вызов в команду.
«Звезд из вратарей надо растить в клубах, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ». — В сборной не надо этим заниматься.
Еще в списках есть Крицюк, Лантратов. Может, Сафонов только восьмой в списке. Или седьмой. Это решение Виталия Кафанова.
Может, он и потренирует? Может! Это не ваша проблема. Не будет результата — будет критика.
Лантратов пропустил два гола? И что? Назови вратаря, который не пропускает.
Задача Онопко – отсмотреть тех футболистов, которые могут быть в сборной. На перспективу. Например, в «Сочи» есть Прохин. Очень интересный, мы за ним следим».
Ранее стало известно, что бывший вратарь сборной Игорь Акинфеев, выступающий за ЦСКА, отказался вернуться в команду.
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