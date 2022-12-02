Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 21:51

Тренер сборной Кореи: «Мы посвящаем эту победу народу Кореи»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Сержиу Кошта.
Фото Reuters

Тренер сборной Кореи Сержиу Кошта поделился эмоциями после завершения матча ЧМ-2022 против Португалии (2:1).

Главный тренер сборной Кореи Паулу Бенту не мог присутствовать на скамейке, так как отбывал дисквалификацию за удаление в прошлом матче.

«Мы очень счастливы, мы заслужили это всем, что сделали в этих трех играх. Мы посвящаем эту победу народу Кореи, который нас поддерживает, игрокам и тренеру Пауло Бенту, он это заслужил.

Игра в плей-офф против Бразилии? Это большая проблема, но сейчас нужно подумать об отдыхе и восстановлении.

После этого мы подготовим план игру, как и все остальные, изучая слабые и сильные стороны, адаптируя наши характеристики к тому, каким может быть ход матча», — цитирует тренера Reuters.

Второй сборной, вышедшей из группы H в плей-офф, стала команда Кореи (4), которая опередила уругвайцев (4 очка) благодаря большему числу забитых мячей.

Корейцы в третий раз вышли в плей-офф чемпионата мира: на домашнем первенстве в 2002 году они стали четвертыми, в 2010-м — выбыли на стадии 1/8 финала.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Чемпионат мира по футболу
Сборная Кореи по футболу
Сборная Португалии по футболу
0
Читайте также
Большунов выиграл первую гонку в сезоне. У биатлонистов снова переносы
Итальянский велогонщик погиб, попав под грузовик. Водитель скрылся с места ДТП
В Белом доме заявили о неготовности Зеленского к переговорам с РФ
Захарова поиронизировала над сообщением об изгнании «Дождя» из Латвии
Южная Корея победила сборную Португалии и вышла в плей-офф ЧМ-2022
Как в России спасают животных
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Сон Хын Мин поделился эмоциями после выхода Кореи в плей-офф ЧМ-2022
ЧМ 2022: Швейцария снова впереди Сербии — она выйдет в плей-офф? Корея обошла Уругвай после победы над Португалией. Онлайн-трансляция 2 декабря
Сербия и Швейцария забили четыре мяча в первом тайме матча ЧМ-2022
Бразилия играет вничью с Камеруном после первого тайма в матче ЧМ-2022
Сербия — Швейцария: Эмболо сравнял счет в концовке тайма
Сербия — Швейцария: Влахович вывел сербов вперед
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сербия — Швейцария: прямая трансляция матча ЧМ-2022 по футболу

Алонсо — о вылете Уругвая с ЧМ-2022: «Команда выбыла не только из-за сегодняшней неудачи»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости