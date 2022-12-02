Главный тренер сборной Уругвая Диего Алонсо прокомментировал невыход команды в плей-офф ЧМ-2022.

В заключительном туре уругвайцы обыграли Гану (2:0), но заняли третье место в группе Н, так как в другой игре Корея победила Португалию (2:1).

«Мы хотели забить третий гол, мы знали, что можем это сделать, и я думаю, что у нас было несколько шансов сделать это. В течение 80 минут мы выходили из группы. В конце концов, это не удалось, конечно, эмоциональная сторона была важна, но мы должны были бороться, чтобы пройти в плей-офф.

Мы должны проанализировать то, что произошло сегодня, а также последние две игры. Уругвай выбыл не из-за сегодняшней неудачи. Я знаю, что мои игроки выложились полностью, они сделали все, что могли», — приводит слова Алонсо Sky Sports.

Португалия заняла первое место в группе Н (6 очков) и вышла в плей-офф ЧМ-2022. Сборные Кореи и Уругвая набрали по 4 очка, но корейцы вышли в 1/8 финала по дополнительным показателям.