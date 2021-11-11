Тренер сборной Кипра: «Мы не ожидали такой большой разницы в счете».

Главный тренер сборной Кипра Николаос Костеноглу на пресс-конференции прокомментировал итог матча 9-го тура группового турнира ЧМ-2022 против сборной России (0:6).

— Почему в первом тайме вы не посыпались после быстрого гола, а во втором стали пропускать много?

— У меня нет четкого ответа. Скорее всего, потому что после второго гола сразу последовал третий, а мы не могли собраться. Мы не ожидали такой большой разницы в счете. Нам нельзя зацикливаться на поражении, а играть дальше.

— Вы играли против Хорватии в октябре. России в воскресенье играть с ней за выход на чемпионат мира. На ваш взгляд, какая сборная сильнее. Кто больше заслуживает чемпионата мира?

— Обе команды — исключительные, сильные. Но не стоит забывать, что Россия на первом месте. А сейчас Хорватии предстоит вложить много сил для победы. Будет интересная игра. Хорватам нужно будет поднажать, чтобы выйти на чемпионат мира.

В составе победителей дубль сделал Александр Ерохин.