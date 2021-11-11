Андрей Мостовой: «В первом тайме мы их загнали, а во втором дожали»
22:23
Полузащитник сборной России Андрей Мостовой забил дебютный гол в составе национальной команды в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против сборной Кипра (6:0).
«Самые положительные эмоции. Команда уверенно победила. Это хороший знак перед самой важной игрой в году.
Где-то после третьего гола действительно стал думать о следующем матче. Многие думали о Хорватии. Теперь готовимся к ней.
Конечно, все думали о Кипре, но подсознательно задумывались о Хорватии. Ничего странного в этом нет.
Два разных тайма? В первом тайме мы их загнали, а во втором дожали», — сказал Мостовой в эфире «Матч Премьер».
В заключительном туре квалификационного турнира ЧМ-2022 российские футболисты сыграют с командой Хорватии. Встреча состоится 14 ноября в Сплите.
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