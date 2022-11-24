Тарханов рассказал, что на ЧМ-2022 поддерживает сборную Сербии

Российский тренер Александр Тарханов рассказал, что будет болеть за сборную Сербии на чемпионате мира в Катаре. Сегодня, 24 ноября, сербы сыграют с Бразилией. Начало — в 22.00 (мск).

«Конечно, я буду смотреть этот матч. Думаю, что вся Россия будет поддерживать сербов, у них будет мощная поддержка. Уверен, они смогут преподнести сюрприз бразильцам. Нас ждет интересный матч. Сейчас все очень непредсказуемо», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

В группе с Сербией и Бразилией играют сборные Швейцарии и Камеруна.