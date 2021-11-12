Суд в Санкт-Петербурге наказал троих фанатов за драку на матче Россия — Кипр
Петроградский районный суд Петербурга назначил наказание трем футбольным фанатам, которых задержали после драки во время матча Россия — Кипр (6:0) в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022, сообщает «Фонтанка».
Болельщика Александра Румянцева признали виновным в повторном нарушении правил поведения при проведении спортивного соревнования.
Болельщик признал свою вину и отметил, что его спровоцировали. Суд назначил Румянцеву наказание в виде штрафа в размере 11 тысяч рублей.
Наказание за правонарушение по 20.31 статье КоАП РФ также вынесли болельщикам Александру Иванову и Руслану Дрюма. Оба участвовали в драке, а Иванов умудрился порвать футболку зрителю и нанес ему несколько ударов.
Петроградский райсуд Петербурга арестовал Иванова на девять суток, Дрюму — на восемь. Кроме того, обоим на два года запретили посещать официальные спортивные соревнования.
11 ноября, в ходе первого тайма матча Россия — Кипр началась драка. Представители фанатского сектора оказались недовольны группой болельщиков, которые сидели рядом с ними, поскольку те не оказывали активной поддержки национальной команде. Один из них решил разобраться с ними: началась потасовка, к которой присоединились другие фанаты. Позже в конфликт вмешались стюарды и сотрудники службы безопасности стадиона. После задержания двух заводящих вираж покинул стадион в качестве протеста.
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