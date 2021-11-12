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Суд в Санкт-Петербурге наказал троих фанатов за драку на матче Россия — Кипр

21:27
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Петроградский районный суд Петербурга назначил наказание трем футбольным фанатам, которых задержали после драки во время матча Россия — Кипр (6:0) в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022, сообщает «Фонтанка».

Болельщика Александра Румянцева признали виновным в повторном нарушении правил поведения при проведении спортивного соревнования.

Болельщик признал свою вину и отметил, что его спровоцировали. Суд назначил Румянцеву наказание в виде штрафа в размере 11 тысяч рублей.

Наказание за правонарушение по 20.31 статье КоАП РФ также вынесли болельщикам Александру Иванову и Руслану Дрюма. Оба участвовали в драке, а Иванов умудрился порвать футболку зрителю и нанес ему несколько ударов.

Петроградский райсуд Петербурга арестовал Иванова на девять суток, Дрюму — на восемь. Кроме того, обоим на два года запретили посещать официальные спортивные соревнования.

11 ноября, в ходе первого тайма матча Россия — Кипр началась драка. Представители фанатского сектора оказались недовольны группой болельщиков, которые сидели рядом с ними, поскольку те не оказывали активной поддержки национальной команде. Один из них решил разобраться с ними: началась потасовка, к которой присоединились другие фанаты. Позже в конфликт вмешались стюарды и сотрудники службы безопасности стадиона. После задержания двух заводящих вираж покинул стадион в качестве протеста.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

Дополнительная информация:

https://www.fontanka.ru/2021/11/12/70250990/

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Иван Шитик все материалы автора
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