Йоветич заразился коронавирусом и не сыграет с Нидерландами
Нападающий «Герты» и сборной Черногории Стеван Йоветич сдал положительный тест на коронавирус в лагере национальной команды, сообщает пресс-служба берлинского клуба.
У футболиста нет симптомов, однако 32-летний форвард уже отправился на самоизоляцию.
Напомним, в субботу, 13 ноября Черногории предстоит встретиться с Нидерландами в рамках отбора к ЧМ-2022.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю