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Сегодня, 15:05

Стрепетов отметил лидерство Ловрена в сборной Хорватии

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов отметил роль защитника команды из Санкт-Петербурга Деяна Ловрена в сборной Хорватии.

В понедельник, 5 декабря, хорваты победили Японию (1:1, 3:1 — по пенальти). Ловрен сделал голевую передачу в основное время.

«Ловрен сейчас является лидером сборной Хорватии как по игре, так и по духу. Обратите внимание, перед серией послематчевых 11-метровых с японцами партнеры передали ему капитанскую повязку. Это лишний раз подчеркивает, что он пользуется авторитетом в команде. Кроме того, у Ловрена прекрасная правая нога. В «Зените» он часто говорит партнерам: «Как только я получаю мяч, сразу же открывайтесь за спину защитникам». И в последнем матче показал, что он умеет. Сделал такой пас, что Перишичу оставалось только попасть по воротам.
Ловрен носит в «Зените» капитанскую повязку и является оплотом команды. Уверен, если бы он был на поле во время последнего матча со «Спартаком», то в стычке футболистов играл бы центральную роль. Деян совершенно точно сумел бы защитить и Малкома, и остальных бразильцев от нападок соперника», — приводит Betonmobile слова Стрепетова.

В четвертьфинале ЧМ-2022 Хорватия сыграет против сборной Бразилии. Матч состоится 9 декабря и начнется в 18.00 (мск).

Источник: https://betonmobile.ru/strepetov-otmetil-lidiruyushhuyu-rol-lovrena-v-zenite-i-sbornoy-horvatii

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ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
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Португалия
Швейцария

П1

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23%

1.71

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21%

1.73
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Бразилия 4
Корея 1
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ТБ 2.5

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Обе забьют - да

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Хорватии по футболу
ФК Зенит
Деян Ловрен
0
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