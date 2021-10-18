Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил организовывать пресс-конференции для арбитров после игр.

«Это было бы полезно для того, чтобы избегать противоречий и разбираться с судьями до того, как люди начнут их обсуждать. Для этого нужно получить одобрение арбитров. Я не знаю, в каком состоянии они находятся после игр и готовы ли что-то комментировать», — приводит слова Венгера L'Equipe.

Ранее 71-летний специалист предложил проводить чемпионат мира раз в два года.