Венгер предложил организовывать пресс-конференции для арбитров после игр
12:34
Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил организовывать пресс-конференции для арбитров после игр.
«Это было бы полезно для того, чтобы избегать противоречий и разбираться с судьями до того, как люди начнут их обсуждать. Для этого нужно получить одобрение арбитров. Я не знаю, в каком состоянии они находятся после игр и готовы ли что-то комментировать», — приводит слова Венгера L'Equipe.
Ранее 71-летний специалист предложил проводить чемпионат мира раз в два года.
Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Arsene-wenger-est-favorable-a-la-presence-des-arbitres-en-conference-de-presse/1291824
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