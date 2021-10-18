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Венгер предложил организовывать пресс-конференции для арбитров после игр

12:34

Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил организовывать пресс-конференции для арбитров после игр.

«Это было бы полезно для того, чтобы избегать противоречий и разбираться с судьями до того, как люди начнут их обсуждать. Для этого нужно получить одобрение арбитров. Я не знаю, в каком состоянии они находятся после игр и готовы ли что-то комментировать», — приводит слова Венгера L'Equipe.

Ранее 71-летний специалист предложил проводить чемпионат мира раз в два года.

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Arsene-wenger-est-favorable-a-la-presence-des-arbitres-en-conference-de-presse/1291824

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