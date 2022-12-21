Стало известно, что сказал Мбаппе в перерыве матча против Аргентины в финале ЧМ-2022

Стал известен текст монолога нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в перерыве финального матча ЧМ-2022 против Аргентины.

После первой половины игры французы проигрывали со счетом 0:2. В своей мотивационной речи форвард заявил, что считает финал ЧМ матчем всей жизни.

«Это финал чемпионата мира, это матч всей жизни. В любом случае хуже уже не будет. Мы возвращаемся на поле и не позволяем сопернику больше так играть — это глупо. Либо мы выходим и выкладываемся, выигрывая дуэли 1 в 1, либо нужно сделать что-то еще. Ребята, это финал чемпионата мира. Мы можем вернуться в игру! Такое случается раз в четыре года».

Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию (3:3, 4:2 — по пенальти). В этой встречи Месси забил два гола, а Мбаппе сделал хет-трик.

Аргентинец был признан лучшим игроком турнира, а француз стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022.