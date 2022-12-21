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Сегодня, 07:27

Болельщики прыгали с моста на автобус сборной Аргентины по время чемпионского парада

Руслан Минаев
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Фанаты сборной Аргентины.
Фото Reuters

Болельщики сборной Аргентины пытались проникнуть в автобус команды во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе.

Самые отважные фанаты прыгали на крышу транспорта, когда тот проезжал под мостом. Некоторые из них, не удержавшись, падали на землю.

Ранее во время парада некоторые игроки сборной, включая Лионеля Месси и Анхеля Ди Марию, едва не упали с крыши из-за линии электропередачи.

Сборная Аргентины в финале ЧМ-2022 обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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