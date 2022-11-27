Месси повторил рекордную голевую серию в истории сборной Аргентины

Сборная Аргентины со счетом 2:0 обыграла команду Мексики в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Автором победного мяча стал нападающий аргентинцев Лионель Месси.

Месси забил в шести матчах подряд за Аргентину — это повторение его рекордной серии в составе сборной.

Если говорить только о чемпионатах мира, теперь на счету нападающего в общей сложности восемь забитых мячей на мировых первенствах. Лидером сборной Аргентины по голам на чемпионатах мира является Габриэль Батистута (10).