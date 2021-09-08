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Лещенко — о победе сборной России: «Проигравшие мальтийцы выглядели интереснее наших»

11:58
Лев Лещенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Лев Лещенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Мальтой (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.

«Играли пресно. Я не увидел особой агрессии. Пора уже наигрывать какие-то комбинации, а эта система навесов и прострелов ничего не дает. У нас нет людей, которые владеют техникой. Единственный техничный игрок в нашем чемпионате — Макаров. Почему его не взяли? Его не хватило справа. Даже проигравшие мальтийцы двигались интереснее наших. Они находили простор, били по воротам, быстро переходили в атаку. Нападения у нас нет. Заболотный вышел и ни разу не дотронулся до мяча», — сказал Лещенко «СЭ».

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии (13).

Россия — Мальта

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