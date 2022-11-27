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Источник: ФИФА не накажет камерунца Ондуа за российский флаг на бутсах на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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СМИ: ФИФА не накажет камерунца Ондуа за российский флаг на бутсах.
Фото Global Look Press

Международная федерация футбола (ФИФА) решила не наказывать полузащитника сборной Камеруна Гаэля Ондуа с российским гражданством, за то, что на его бутсах на ЧМ-2022 изображен флаг России, рассказал пресс-секретарь ФИФА Джованни Марти.

«Могу вам сказать, что дисциплинарная комиссия знает об этом, но это не является проблемой, потому что он (Ондуа) вырос в России. Он из Камеруна и России. Это всего лишь флаг его страны», — цитирует Марти «РИА Новости» со ссылкой на NRK.

24 ноября футболист играл в матче первого тура группового этапа чемпионата мира с командой Швейцарии (0:1) в бутсах с изображением флага России. После встречи Ондуа заявил, что это знак уважения к стране, в которой он вырос. Ранее эксперт телеканала NRK Карл-Эрик Торп призвал ФИФА вмешаться в инцидент с появлением флага России на матче ЧМ-2022 в Катаре.

«Это поддержка запрещенной команды, ФИФА должна вмешаться». Флаг России на бутсах камерунца на ЧМ-2022 возмутил норвежцев

Источник: https://rsport.ria.ru/20221127/ondua-1834521536.html

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
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Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Гаэль Ондуа
Чемпионат мира по футболу 2022
1
0
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