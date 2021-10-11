Карпин: «Вчера была тренировка 15-20 минут. Что там можно отработать?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, в каком состоянии команда подходит к матчу отборочного цикла ЧМ-2022 против Словении.

«Все по плану. Никто не травмировался. Все живы-здоровы.

Стартовый состав? Выбрали этих игроков на этот матч. Ерохин и Терехов получили нагрузку в прошлом матче, так что вместо них выходят свежие игроки.

Чтобы вы понимали, на следующей день после Словакии была восстановительная тренировка. И вчера была тренировка 15-20 минут, не считая разминки. Что там можно отработать?» — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».