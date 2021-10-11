Карпин: «Вчера была тренировка 15-20 минут. Что там можно отработать?»
11 октября, 21:25
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, в каком состоянии команда подходит к матчу отборочного цикла ЧМ-2022 против Словении.
«Все по плану. Никто не травмировался. Все живы-здоровы.
Стартовый состав? Выбрали этих игроков на этот матч. Ерохин и Терехов получили нагрузку в прошлом матче, так что вместо них выходят свежие игроки.
Чтобы вы понимали, на следующей день после Словакии была восстановительная тренировка. И вчера была тренировка 15-20 минут, не считая разминки. Что там можно отработать?» — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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