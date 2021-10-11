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Агент Сутормина считает, что футболист заслужил быть капитаном сборной России

11 октября, 20:30
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Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, заявил, что его подопечный заслужил быть капитаном сборной России в матче отборочного раунда ЧМ-2022 против Словении.

«Очень рад за Лешу, это не просто так, он заслужил быть капитаном национальной команды. Сутормин порядочный парень, достойно выступает за клуб и сборную. Конечно, быть капитаном своей сборной — это важный момент в карьере каждого футболиста. Поздравляю Алексея от всей души! Означает ли это то, что мы можем скоро увидеть Сутормина в европейском клубе? Давайте, мы не будем торопиться. Сегодня нужно просто насладиться моментом, а дальше продолжать работать в том же духе», — сказал Клюев.

27-летний футболист дебютировал в сборной России только 8 октября в матче против Словакии (1:0).

(Антон Иванов)

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры