Агент Сутормина считает, что футболист заслужил быть капитаном сборной России

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, заявил, что его подопечный заслужил быть капитаном сборной России в матче отборочного раунда ЧМ-2022 против Словении.

«Очень рад за Лешу, это не просто так, он заслужил быть капитаном национальной команды. Сутормин порядочный парень, достойно выступает за клуб и сборную. Конечно, быть капитаном своей сборной — это важный момент в карьере каждого футболиста. Поздравляю Алексея от всей души! Означает ли это то, что мы можем скоро увидеть Сутормина в европейском клубе? Давайте, мы не будем торопиться. Сегодня нужно просто насладиться моментом, а дальше продолжать работать в том же духе», — сказал Клюев.

27-летний футболист дебютировал в сборной России только 8 октября в матче против Словакии (1:0).

(Антон Иванов)