Широков: «Рассчитываю, что Мальта нам подарит путевку на ЧМ»
23:14
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков после матча с командой Кипра (6:0) высказался о перспективах национальной команды в квалификации чемпионата мира 2022 года.
«Рассчитываю, что Мальта нам сегодня подарит путевку на ЧМ. Они могут. У нас в гостях против Хорватии меньше шансов, чем у Мальты дома», — сказал Широков «Чемпионату».
В заключительном туре сборная Хорватии в Сплите будет принимать Россию.
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