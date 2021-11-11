Широков: «Рассчитываю, что Мальта нам подарит путевку на ЧМ»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков после матча с командой Кипра (6:0) высказался о перспективах национальной команды в квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Рассчитываю, что Мальта нам сегодня подарит путевку на ЧМ. Они могут. У нас в гостях против Хорватии меньше шансов, чем у Мальты дома», — сказал Широков «Чемпионату».

В заключительном туре сборная Хорватии в Сплите будет принимать Россию.