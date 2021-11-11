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Широков: «Рассчитываю, что Мальта нам подарит путевку на ЧМ»

23:14
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков после матча с командой Кипра (6:0) высказался о перспективах национальной команды в квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Рассчитываю, что Мальта нам сегодня подарит путевку на ЧМ. Они могут. У нас в гостях против Хорватии меньше шансов, чем у Мальты дома», — сказал Широков «Чемпионату».

В заключительном туре сборная Хорватии в Сплите будет принимать Россию.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры