Тарханов: «Такая победа придаст сил нашим ребятам»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о победе сборной России в матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Кипра (6:0).

«Такая победа придаст сил нашим ребятам. Мы забили очень много важных мячей. Уверенности у наших ребят теперь больше. Такое не может расслаблять, да и вообще, как можно расслабиться против Хорватии?! Нужно отдать все силы ради последнего боя.

Отдельно очень рад за Сашу Ерохина, он сегодня сыграл просто отлично. Также рад за Смолова и Мостового с Суторминым, которые забили свои первые голы», — сказал Тарханов «Чемпионату».

Теперь сборная России возглавляет турнирную таблицу, набрав 22 очка.