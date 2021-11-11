Тарханов: «Такая победа придаст сил нашим ребятам»
23:10
Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о победе сборной России в матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Кипра (6:0).
«Такая победа придаст сил нашим ребятам. Мы забили очень много важных мячей. Уверенности у наших ребят теперь больше. Такое не может расслаблять, да и вообще, как можно расслабиться против Хорватии?! Нужно отдать все силы ради последнего боя.
Отдельно очень рад за Сашу Ерохина, он сегодня сыграл просто отлично. Также рад за Смолова и Мостового с Суторминым, которые забили свои первые голы», — сказал Тарханов «Чемпионату».
Теперь сборная России возглавляет турнирную таблицу, набрав 22 очка.
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