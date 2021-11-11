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Карпин рассказал, почему Баринов не сыграл в матче с Кипром

23:16
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча отборочного турнира ЧМ-2022 объяснил, почему он не выпустил на поле Дмитрия Баринова.

— Почему не вышел Баринов? Из-за возможного перебора желтых? Вам не кажется, что он стал подисциплинированнее?

— Да, с желтой карточкой тоже связано. Если Джикия больше всех минут в сборной отыграл, то Баринов второй по их числу. В матче со «Спартаком» Баринов получил желтую карточку за то, что в него подкатились, и ему показали желтую. У него позиция такая, что можно что-то случайно задеть — и пропустить матч с Хорватией.

— Почему Круговой не вошел в заявку на матч в родном городе?

— Не планировали менять Терехова. Для дебюта был бы удачный матч, но, к сожалению, кто-то из футболистов не мог попасть в заявку.

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Гоша Чернов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры