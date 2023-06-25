Шеф-повар Salt Bae впервые высказался после скандального появления на поле после финала ЧМ-2022

Турецкий шеф-повар и блогер Salt Bae (настоящее имя — Нусрет Гекче, — Прим. «СЭ») прокомментировал свое появление на поле после финала чемпионата мира-2022.

После игры он не только сфотографировался с футболистами, включая лидера аргентинцев Лионеля Месси, но и взял в руки кубок мира, чем вызвал критику болельщиков в соцсетях.

Позже стало известно, что ФИФА начала расследование из-за присутствия Гекче на поле.

«Я люблю Аргентину, я жил там. Я пришел [на финал ЧМ-2022], чтобы поддержать команду. Многие из [сборной Аргентины] приходили в ресторан. Я не чувствовал себя чужим. Это был особенный момент. Я ничего не могу поделать с причиной, по которой я был там, но я бы никогда больше не вышел на поле во время чемпионата мира. За чемпионатом мира наблюдали два миллиарда человек. Сколько людей говорят обо мне? Пять миллиардов. Весь мир», — цитирует повара Daily Mail со ссылкой на The Times.

Гекче добавил, что вышел на поле не для саморекламы, а из-за переполняющих его эмоций.

«Я никогда и ни за что не хотел никого затмить. Мне не нравилось такое внимание. Я никого не пнул и ничего не украл», — сказал он.

Согласно правилам ФИФА, держать в руках трофей разрешено только победителям чемпионатов мира разных лет, а также главам государств и президенту организации.

Чемпионат мира по футболу-2022 прошел с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах Катара. Победу в турнире одержала сборная Аргентины, которая в финале обыграла Францию (3:3, 4:2 по пен).