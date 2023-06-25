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Месси о своем 36-летии: «Это особенный день рождения, первый после победы на чемпионате мира»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото AFP

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси назвал особенным день своего 36-летия.

Форварду исполнилось 36 лет в субботу, 24 июня. Он встретил день рождения в родном городе Росарио и принял участие в прощальном матче своего бывшего партнера по национальной команде Макси Родригеса.

«Я давно не проводил день рождения в Росарио, с друзьями и семьей. Это первый день рождения после победы на чемпионате мира, поэтому он особенный для меня. К тому же, приезд в Росарио всегда вызывает у меня особые чувства. При этом важно помнить, и я уже говорил об этом: нам повезло стать чемпионами мира, но до нас за сборную играли сотни футболистов, которые добились невероятных вещей, хоть им и не удалось выиграть ЧМ», — приводит ESPN слова Месси.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. В финале ЧМ-2022 аргентинцы победили Францию (3:3; 4:2 — пенальти).

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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