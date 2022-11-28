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Судейство

Сегодня, 21:09

Семшов оценил уровень судейства на чемпионате мира в Катаре

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Игорь Семшов поделился мнением об уровне судейства на чемпионате мира в Катаре.

«Возможно, судейский комитет сделал какие-то поправки для того, чтобы на чемпионате мира было больше чистого времени, чтобы больше добавлялось. Мне кажется, что это не совсем правильно, потому что иногда добавляют по десять минут, но я не думаю, что в игре может быть столько остановок на такое количество времени. Мне кажется, что судейские требования и новшества на этом мундиале слишком завышены. Я думаю, что максимум, со всеми травмами и заменами, можно добавить минут пять.

Вообще школа судейства на чемпионате мира разнообразна. На этом турнире присутствуют арбитры из Африки, Европы и Америки. У каждого свое видение, поэтому мундиаль и чемпионат Европы в плане судейства разнятся", — приводит слова Семшова Metaratings.ru.

Напомним, что к первому тайму матча Англия — Иран (6:2) главный арбитр Рафаэл Клаус добавил 14 минут. В итоге он продлился 59 минут и стал самым длинным таймом в истории чемпионатов мира.

Стадион в&nbsp;Катаре. Матчи чемпионата мира-2022 будут длиться по 100 минут и больше

Источник: Metaratings.ru
Игорь Семшов
Чемпионат мира по футболу 2022
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