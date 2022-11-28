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Сегодня, 21:09

Широков — о поражении Швейцарии: «У Якина хорошо выстроенная команда. Чуть-чуть не дотерпели»

Широков оценил работу Якина в сборной Швейцарии
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение сборной Швейцарии от Бразилии в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре (0:1).

«Наверное, с бразильцами все так играют. Правильная тактика. Чуть-чуть не дотерпели швейцарцы. И до этого у Якина была отлично выстроенная команда. Я не думаю, что он привнес что-то новое. На чемпионате Европы они примерно так же действовали со всеми сильными командами. Если чуть добавят впереди, наверное, будут опаснее», — сказал Широков «СЭ».

Благодаря победе Бразилия вышла в плей-офф ЧМ-2022. Команда занимает первое место в группе G (6 очков). На второй строчке после второго тура находится Швейцария (3 очка), на третьей — Камерун (1 очко), на четвертой — Сербия (1 очко).

Мурат Якин
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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