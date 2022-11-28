Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 21:08

Сборная Бразилии установила рекорд ЧМ по количеству беспроигрышных матчей подряд на групповом этапе

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Сборная Бразилии вышла в плей-офф ЧМ-2022.
Фото AFP

Сборная Бразилии со счетом 1:0 обыграла команду Швейцарии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Бразилия — первая сборная в истории, не проигравшая в 17 матчах подряд на групповом этапе чемпионата мира.

Также бразильцы выиграли девять матчей подряд во всех турнирах, в семи из этих матчей сыграв на ноль. На ЧМ-2022 Бразилия еще не допустила ни одного удара в створ своих ворот.

Благодаря победе бразильцы обеспечили себе выход в 1/8 финала чемпионата мира.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
0
Читайте также
«Они затмили чемпионат мира!» Реакция мировых СМИ на драку «Зенита» и «Спартака»
Чемпионат мира усугубляет мировые конфликты: спорт — разобщает
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Песков назвал традиционно высоким рейтинг доверия Путину
Гидрометцентр предупредил об аномальном похолодании в регионах РФ
Как удешевить производство
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Без Неймара Бразилию выручили победные рецепты «Реала». Каземиру выбил пропуск в плей-офф
Бразилия — Швейцария: матч не сыгран полностью — судья дал свисток раньше времени
Широков назвал возможным выход Сербии из группы на ЧМ-2022: «Это будет успехом»
Сербию устроит только победа, чтобы выйти в плей-офф. Расклады чемпионата мира
Широков — о поражении Швейцарии: «У Якина хорошо выстроенная команда. Чуть-чуть не дотерпели»
Семшов оценил уровень судейства на чемпионате мира в Катаре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Португалия — Уругвай: Криштиану Роналду и Кавани выйдут в стартовых составах

Семшов оценил уровень судейства на чемпионате мира в Катаре
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости