Сборная Бразилии установила рекорд ЧМ по количеству беспроигрышных матчей подряд на групповом этапе

Сборная Бразилии со счетом 1:0 обыграла команду Швейцарии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Бразилия — первая сборная в истории, не проигравшая в 17 матчах подряд на групповом этапе чемпионата мира.

Также бразильцы выиграли девять матчей подряд во всех турнирах, в семи из этих матчей сыграв на ноль. На ЧМ-2022 Бразилия еще не допустила ни одного удара в створ своих ворот.

Благодаря победе бразильцы обеспечили себе выход в 1/8 финала чемпионата мира.