Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 13:39

Семин назвал сборные, которые удивили его больше всего в первом круге ЧМ-2022 в Катаре

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» подвел итоги первого круга группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

«Весь чемпионат, который начался, производит сильные впечатления. Полные трибуны, великолепные поля, хорошая атмосфера. Очень понравилась в первом круге тактика и подготовка Саудовской Аравии. Там очень сильный тренер, который подготовили команду к Аргентине в идеальной форме. Они закономерно победили. Своей комбинационной игрой мне понравилась Испания. И своими индивидуальными действиями мне понравилась Бразилия. У остальных команд все лучшие игры впереди», — сказал Семин «СЭ».

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Саудовской Аравии попала в группу С с Аргентиной, Польшей и Мексикой. В первом матче команда саудитов сенсационно выиграла у аргентинцев (2:1). Следующий матч команды состоится завтра, 25 ноября, против сборной Польши (16.00 мск).

Чемпионат мира по футболу 2022
Юрий Семин
2
2
Читайте также
Неймар получил травму в матче с Сербией. Он плакал и хромал по пути в раздевалку
Суарес уже не тот, Сон Хын Мин пока не в форме. Еще одна нулевая ничья на чемпионате мира
В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию
Источник в Киеве рассказал о реальной обстановке в городе
Система ПВО сработала на севере Крыма
Что происходит с историческими объектами в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Бывший тренер «Спартака» Каррера: «Германия и Аргентина неприятно удивили. Бразилия остается фаворитом ЧМ-2022»
«Будьте как звери!» Появилось видео огненной речи тренера Саудовской Аравии в перерыве матча ЧМ с Аргентиной
Родолфу — о Бразилии на ЧМ-2022: «В Рио карнавал! Планирую кайфовать от игры сборной»
Уэльс — Иран: после первого тайма счет не открыт, гол Ирана отменили из-за офсайда
Сербский журналист заявил: сербы проиграли Бразилии, потому что были напуганы
Ондуа рассказал, как борется со стереотипами о России в сборной Камеруна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ондуа рассказал, как борется со стереотипами о России в сборной Камеруна

Сербский журналист заявил: сербы проиграли Бразилии, потому что были напуганы
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости