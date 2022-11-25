Семин назвал сборные, которые удивили его больше всего в первом круге ЧМ-2022 в Катаре

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» подвел итоги первого круга группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

«Весь чемпионат, который начался, производит сильные впечатления. Полные трибуны, великолепные поля, хорошая атмосфера. Очень понравилась в первом круге тактика и подготовка Саудовской Аравии. Там очень сильный тренер, который подготовили команду к Аргентине в идеальной форме. Они закономерно победили. Своей комбинационной игрой мне понравилась Испания. И своими индивидуальными действиями мне понравилась Бразилия. У остальных команд все лучшие игры впереди», — сказал Семин «СЭ».

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Саудовской Аравии попала в группу С с Аргентиной, Польшей и Мексикой. В первом матче команда саудитов сенсационно выиграла у аргентинцев (2:1). Следующий матч команды состоится завтра, 25 ноября, против сборной Польши (16.00 мск).