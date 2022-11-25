Сербский журналист заявил: сербы проиграли Бразилии, потому что были напуганы

Сербский журналист Зоран Ивкович прокомментировал поражение сборной Сербии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Бразилии (0:2).

«Сербия сыграла против Бразилии ниже всех ожиданий, которые на нее возлагали болельщики и эксперты. Команда была слишком напуганная, слишком оборонительная, и за эту осторожность поплатилась. Спасибо за «Катюшу» на трибунах и поддержку болельщиков. Сборная Сербии должна исправляться и искать шанс против Камеруна и Швейцарии, с которыми, безусловно, будет другой, более результативный и атакующий футбол. Это команды, которые наши футболисты должны стараться обыгрывать», — цитирует журналиста Sport24.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Сербии играет в группе G с Бразилией, Камеруном и Швейцарией. Следующий матч сербов состоится 28 ноября против камерунцев (13.00 мск).