Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 13:35

Ондуа рассказал, как борется со стереотипами о России в сборной Камеруна

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, рассказал, как борется со стереотипами о России в национальной команде.

«Они много читают и хотят узнать, как есть на самом деле, от человека, который вырос там. И многое их удивляет, потому что существуют стереотипы о том, что там бьют иностранцев, что по улице гуляют с медведями. Но я им открыто говорю, что Россия — страна, где люди навеки откроют тебе дверь в свой дом, если чувствуют в тебе честность. А в Европе я много чего видел, чего у нас, в России, никогда не случалось», — приводит слова Ондуна ТАСС.

27-летний футболист также предположил, что сборная России могла бы преподнести сюрприз на чемпионате мира в Катаре, если бы ФИФА и УЕФА допустили россиян к участию в турнире.

«На предыдущем чемпионате мира сборная России хорошо выступила, и организация была прекрасная. Я был там, видел все своими глазами, так что мне не нужно было слушать чьи-то рассказы. У нас был прекрасный турнир, и я говорю «у нас», потому что чувствую себя частью российского общества. Я бы хотел, чтобы сборная России здесь выступала», — добавил Ондуа.

Ондуна с ранних лет жил в России, выступал за молодежные команды московских «Локомотива» и ЦСКА, играл в махачкалинском «Анжи». За камерунскую национальную сборную он дебютировал в марте 2022 года. В матче против Швейцарии Ондуа вышел на замену на 68-й минуте. Этот матч стал для него первым в карьере на чемпионатах мира.

Источник: https://tass.ru/sport/16425779
Гаэль Ондуа
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Камеруна по футболу
1
Читайте также
Решили болеть за Сербию на ЧМ? Не зря, у них лучшая команда за много-много лет
Трехэтажный особняк, личное ранчо и сын от миллионера: как сейчас живет Мария Шарапова
В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию
Источник в Киеве рассказал о реальной обстановке в городе
Система ПВО сработала на севере Крыма
Что происходит с историческими объектами в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
«Будьте как звери!» Появилось видео огненной речи тренера Саудовской Аравии в перерыве матча ЧМ с Аргентиной
Родолфу — о Бразилии на ЧМ-2022: «В Рио карнавал! Планирую кайфовать от игры сборной»
Уэльс — Иран: после первого тайма счет не открыт, гол Ирана отменили из-за офсайда
Сербский журналист заявил: сербы проиграли Бразилии, потому что были напуганы
Семин назвал сборные, которые удивили его больше всего в первом круге ЧМ-2022 в Катаре
Иранские фанаты плакали во время исполнения национального гимна перед матчем с Уэльсом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Иранские фанаты плакали во время исполнения национального гимна перед матчем с Уэльсом

Семин назвал сборные, которые удивили его больше всего в первом круге ЧМ-2022 в Катаре
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости