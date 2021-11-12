Семак прокомментировал победу России над Кипром и похвалил Ерохина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу сборной России над Кипром (6:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

«Непростой первый тайм. Хорошо, что забили быстрый мяч, Саша Ерохин оказался в нужное время в нужном месте, а во втором тайме после второго мяча киприоты раскрылись, было много моментов и забитых голов. Конечно, мы рады за наших игроков, которые на своем родном стадионе смогли отличиться и показать яркую результативную игру. Сейчас мы все ждем очень интересный и решающий матч со сборной Хорватии», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

В воскресенье, 14 ноября состоится заключительный матч групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия. Начало встречи — в 17.00 (мск). Для выхода на ЧМ-2022 сборной России нужно не проиграть в этом матче.