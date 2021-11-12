Гендиректор «Зенита»: «Ерохин уже давно может носить титул «Мистер скорострельность»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил игру полузащитника сборной России Александра Ерохина в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Кипра (6:0).

«Ерохин уже давно может носить титул «Мистер скорострельность, — приводит слова Медведева ТАСС. — Александр и за «Зенит» забивал очень быстрые мячи. Рекорд был спустя три минуты после выхода на замену. Отмечу и гол Мостового. Считаю, что это приятная особенность, но, самое главное, что сборная России победила».

Гендиректор «Зенита» пожелал удачи сборной России в матче 10-го тура отборочного турнира с командой Хорватии.

«Давайте пожелаем сборной России хорошей игры, которая должна принести требуемый результат в игре с командой Хорватии, и удачи, которая, конечно, всегда нужна в футболе. Вчерашняя получилась с крупным результатом, но, главное, что была команда на поле», — сказал он.

Встреча между Хорватией и Россией состоится 14 ноября в Сплите. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

После девяти туров отборочного турнира Россия набрала 22 очка и занимает первое место в турнирной таблице группе А. Хорватия с 19 очками идет на второй позиции. Таким образом, подопечным Валерия Карпина будет достаточно ничьей для прямого попадания на чемпионат мира.