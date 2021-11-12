Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Кварацхелия — о дубле в матче со Швецией: «Это была лучшая игра в моей карьере»

14:17
Теги:

Полузащитник «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия прокомментировал победу над национальной командой Швеции (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Это была лучшая игра в моей карьере, — приводит слова Кварацхелии пресс-служба сборной Грузии. — Я впервые оформил дубль как в сборной, так и на клубном уровне. Победить такую сильную команду — это дорогого стоит. Рад этому значительно больше, чем своему дублю».

В прошедшей встрече 20-летний полузащитник оформил первый дубль в профессиональной карьере.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
«Нужно не загоняться и понимать — всем не угодишь». У России новая звезда в танцах на льду
ВС РФ рассказал о праве мужа на половину зарплаты жены после развода
0