Саутгейт заявил, что сборная Англии должна стать лучшей версией себя для победы над Ираном

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от первого матча с командой Ирана на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Мы знаем качество наших противников. Под руководством Карлоса на последнем чемпионате мира они были очень организованной командой. Мы должны быть лучшей версией себя, чтобы победить», — сказал Саутгейт на пресс-конференции.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Англии сыграет в группе с Ираном, США и Уэльсом. В первом мачте команда «трех львов» встретится с иранцами 21 ноября (16.00 мск).