Сборная России показала окровавленное колено Фернандеса после игры с Мальтой
01:30
Пресс-служба сборной России опубликовала в Twitter фотографию ноги защитника Марио Фернандеса. Игрок ЦСКА в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Мальты (3:1) получил рассечение, отчего колено было в крови. Несмотря на повреждение, он отыграл всю встречу.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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