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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Сборная России показала окровавленное колено Фернандеса после игры с Мальтой

01:30
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Пресс-служба сборной России опубликовала в Twitter фотографию ноги защитника Марио Фернандеса. Игрок ЦСКА в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Мальты (3:1) получил рассечение, отчего колено было в крови. Несмотря на повреждение, он отыграл всю встречу.

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