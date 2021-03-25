Сборная России показала окровавленное колено Фернандеса после игры с Мальтой

Пресс-служба сборной России опубликовала в Twitter фотографию ноги защитника Марио Фернандеса. Игрок ЦСКА в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Мальты (3:1) получил рассечение, отчего колено было в крови. Несмотря на повреждение, он отыграл всю встречу.

Колено Марио Фернандеса после матча с Мальтой pic.twitter.com/40JAIlTEgq — Сборная России (@TeamRussia) March 24, 2021