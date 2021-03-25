Головин признан лучшим игроком сборной России в матче с Мальтой
01:30
Лучшим игроком сборной России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты (3:1) признан полузащитник Александр Головин, сообщает официальный Twitter национальной команды.
Александр Головин — лучший игрок матча по мнению болельщиков и экспертов ?— Сборная России (@TeamRussia) March 24, 2021
?#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/b3PSXTXz0W
Голы в составе российской команды забивали Артем Дзюба, Мариу Фернандес и Александр Соболев.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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