Головин признан лучшим игроком сборной России в матче с Мальтой

Кто был лидером сборной России в матче с Мальтой?

Антон Шунин Мариу Фернандес Андрей Семенов Георгий Джикия Вячеслав Караваев Алексей Ионов Ильзат Ахметов Даниил Фомин Далер Кузяев Александр Головин Артем Дзюба Рифат Жемалетдинов Алексей Миранчук Андрей Мостовой Александр Соболев