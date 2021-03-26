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Сборная России готовится к силовой борьбе в матче со Словенией

21:31
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Telegram-канал сборной России 26 марта опубликовал фото тренировки национальной команды перед матчем 2-го тура квалификации ЧМ-2022 против Словении.

На фото видно, как вратари Юрий Дюпин и Андрей Лунев отрабатывают противодействие высоким подачам в собственную штрафную.

«Кадр дня. Готовимся к силовой борьбе в штрафной против словенцев», — подписан пост.

Матч 2-го тура отбора на ЧМ-2022 Россия — Словения состоится в субботу, 27 марта. Начало — в 17.00 (мск). После первого тура у обеих команд по три очка.

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