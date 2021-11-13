Сборная Англии установила новый рекорд по голам за календарный год
Сборная Англии обыграла сборную Албании (5:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2021. Благодаря этому команда установила новый рекорд.
41 — England have scored 41 goals in 2021 — their most ever in a calendar year, overtaking their previous most of 39 in 1908. Entertainment.— OptaJoe (@OptaJoe) November 12, 2021
Как сообщает Opta, за 2021 года англичане забили 41 мяч. Они превзошли рекорд 1908 года, когда сборная Англии забила 39 голов.
Хет-трик в составе победителей сделал Харри Кейн. Также отличились Харри Магуайр и Джордан Хендерсон.
Напомним, в 2021 году Англия дошла до финала чемпионата Европы, где в серии пенальти уступила сборной Италии.
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