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Сборная Англии установила новый рекорд по голам за календарный год

02:02
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Сборная Англии обыграла сборную Албании (5:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2021. Благодаря этому команда установила новый рекорд.

Как сообщает Opta, за 2021 года англичане забили 41 мяч. Они превзошли рекорд 1908 года, когда сборная Англии забила 39 голов.

Хет-трик в составе победителей сделал Харри Кейн. Также отличились Харри Магуайр и Джордан Хендерсон.

Напомним, в 2021 году Англия дошла до финала чемпионата Европы, где в серии пенальти уступила сборной Италии.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I
12 нояб, 22:45. Wembley (Лондон)
Англия 1:1 Венгрия
Андорра 0:5 Англия
Польша 1:1 Англия
Англия 4:0 Андорра
Венгрия 0:4 Англия
Англия
9` Магуайр, 18` Кейн, 28` Хендерсон, 33` Кейн, 45` Кейн
1-й матч 2 : 0
5:0
1-й тайм 5:0
Матч завершен
Албания
Албания 0:1 Польша
Венгрия 0:1 Албания
Албания 5:0 Сан-Марино
Албания 1:0 Венгрия
Польша 4:1 Албания
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Голы
Магуайр, 9 (1:0), Кейн, 18 (2:0), Хендерсон, 28 (3:0), Кейн, 33 (4:0), Кейн, 45 (5:0)
Англия
Пикфорд Уокер Чилуэлл Джеймс (Александр-Арнолд, 77 ) Стоунс Магуайр Филлипс (Грилиш, 63 ) Хендерсон Фоден (Беллингем, 63 ) Кейн (Абрахам, 63 ) Стерлинг (Смит-Роу, 77 )
Албания
Стракоша Хюсай Весели Кумбулла (Дермаку, 17) Исмайли Баре (Лячи, 12) Гьясула Байрами (Михай, 46) Траши (Рамадани, 46) Узуни (Роши, 86) Чикалеши
Предупреждения
Гьясула 9, Чикалеши 21, Исмайли 25, Лячи 66
Судьи
Феликс Цвайер

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Евгений Петров все материалы автора
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