Месси не попал в стартовый состав сборной Аргентины на матч с Уругваем
Сборная Аргентины назвала стартовый состав на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Уругвая. Нападающий Лионель Месси начнет матч на скамейке запасных.
? #Eliminatorias ? ?Once inicial confirmado! ?— Selecci?n Argentina ?? (@Argentina) November 12, 2021
As? formar? @Argentina ?? para el encuentro ante #Uruguay ?? pic.twitter.com/zHEXkymBwZ
Состав сборной Аргентины: Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья, Де Пауль, Родригес, Ло Чельсо, Ди Мария, Мартинес, Дибала.
Матч Уругавай — Аргентина начнется в 02.00 по московскому времени.
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