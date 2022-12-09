Саутгейт: «Нет смысла закрываться на своей половине в 1/4 финала ЧМ. Англия собирается доставить Франции проблемы»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что его команда не собирается играть в оборонительный футбол в матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Франции.

«Нет смысла только защищаться, закрываться на своей половине в таких матчах, как четвертьфинал чемпионата мира. Мы верим, что можем доставить сборной Франции проблемы, и мы собираемся это сделать. Нужно придерживаться того пути, по которому мы шли весь турнир», — приводит Sky Sports слова Саутгейта.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 Англия — Франция состоится в субботу, 10 декабря и начнется в 22.00 (мск).