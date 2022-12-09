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Сегодня, 19:20

Тренер сборной Марокко: «Надеюсь, Роналду не сыграет против нас»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре против Португалии.

«Я горжусь тем, чего мы достигли. Впервые арабская команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Нас поддерживает целый континент. Мы чувствуем эту положительную энергию и очень этому рады. Нам будет противостоять одна из лучших команд мира, в составе которой выступают очень техничные футболисты. Не знаю, сыграет ли Роналду. Надеюсь, что нет. Он один из лучших футболистов в истории, поэтому я буду доволен, если он пропустит встречу», — приводит слова специалиста A Bola.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Марокко сенсационно победила Испанию (0:0, 3:0 — по пен.) в матче 1/8 финала мирового первенства. В четвертьфинале турнира марокканцы встрется с Португалией завтра, 10 декабря, начало — 18.00 мск.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды
Аргентина

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Португалии по футболу
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