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Сегодня, 07:48

Тренер сборной Сенегала считает, что его команда заслуживала ничью в матче с Нидерландами

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе прокомментировал поражение от Нидерландов (0:2) в матче первого тура групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре.

«Это был матч высокого уровня. Счет не отражает всей сути игры. Да, мы не забили, но у нас были хорошие моменты. Мы постараемся реализовать свои шансы в следующих двух встречах. Мы расстроены. Ребята отдали много сил на поле, мы заслуживали хотя бы ничью.
Возможно, я виноват. Когда команда проигрывает, дело в тренере. В футболе важна эффективность, если ты не забиваешь — ты не побеждаешь. Мы поработаем над этим. Победа над Нидерландами могла помочь нам выйти на правильный путь, но так не произошло. Поражение мотивирует нас. Все было не так плохо, теперь нам нужно исправиться», — приводит Sport News Africa слова Сиссе.

Во втором туре ЧМ-2022 сборная Сенегала сыграет против Катара. Матч состоится 25 ноября.

Чемпионат мира. Группа A
21 нояб, 19:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Сенегал
0:2
Нидерланды

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