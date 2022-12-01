Мексика победила Саудовскую Аравию, но не попала в плей-офф ЧМ-2022. Она пропустила в добавленное время и уступила Польше по разности голов

Сборная Мексики победила команду Саудовской Аравии в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Мексиканцы выиграли со счетом 2:1. Оба мяча сборной Мексики были забиты во втором тайме: отличились нападающий Хенри Мартин и полузащитник Луис Чавес.

В концовке матча мексиканцы забили еще один мяч, но взятие ворот сразу не было засчитано из-за очевидного положения вне игры.

А затем в добавленное ко второму тайму время саудиты отыграли один мяч — 1:2.

В параллельном матче группы С Польша уступила Аргентине со счетом 0:2. Таким образом, сборные Польши и Мексики набрали по 4 очка по итогам группового турнира.

Участник плей-офф определялся по дополнительным показателям. Сборная Мексики уступила команде Польше место в плей-офф из-за худшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Мексиканцы заняли третье место в группе и закончили выступления на ЧМ-2022.