Аргентина обыграла Польшу и с первого места в группе вышла в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Аргентины обыграла команду Польши (2:0) в матче третьего тура групповой стадии ЧМ-2022. Встреча проходила на «Стэдиум 974» в Дохе.

Счет был открыт на 46-й минуте хавбеком аргентинцев Алексисом Макаллистером, на 67-й минуте отличился форвард Хулиан Альварес.

Нападающий Лионель Месси не смог реализовать пенальти на 38-й минуте матча.

Сборная Аргентины набрала 6 очков и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022. Польша, набрав 4 балла, также вышла в 1/8 финала.