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30 ноября, 23:56

Аргентина обыграла Польшу и с первого места в группе вышла в плей-офф ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Гжегож Крыховяк и Лионель Месси.
Фото Reuters

Сборная Аргентины обыграла команду Польши (2:0) в матче третьего тура групповой стадии ЧМ-2022. Встреча проходила на «Стэдиум 974» в Дохе.

Счет был открыт на 46-й минуте хавбеком аргентинцев Алексисом Макаллистером, на 67-й минуте отличился форвард Хулиан Альварес.

Нападающий Лионель Месси не смог реализовать пенальти на 38-й минуте матча.

Сборная Аргентины набрала 6 очков и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022. Польша, набрав 4 балла, также вышла в 1/8 финала.

Чемпионат мира. Группа C
30 нояб, 22:00. Stadium 974 (Доха)
Польша
0:2
Аргентина

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Польши по футболу
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