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Известен расклад, при котором сборная России уже сегодня попадет на ЧМ-2022

13:48
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России уже сегодня, за тур до окончания отборочного турнира, может обеспечить себе попадание на ЧМ-2022 в Катаре. Турнирная таблица группы Н, где выступает команда Валерия Карпина, выглядит сейчас следующим образом.

Группа Н. Положение команд

И

О

М

1. Россия

8

19

13-5

2. Хорватия

8

17

13-3

3. Словакия

8

10

9-8

4. Словения

8

10

9-9

5. Мальта

8

5

8-17

6. Кипр

8

5

3-13

11 ноября. Россия — Кипр. Мальта — Хорватия. Словакия — Словения

В финальный турнир ЧМ-2022 в Катаре напрямую попадет только победитель отборочной группы. Сборной, занявшей второе место, придется играть стыковые матчи.

11.11.2021 | Россия — Кипр

Чтобы занять первое место уже после сегодняшнего игрового дня, сборной России нужно победить Кипр. Хорватия при этом не должна обыграть Мальту. При выполнении этих условий отрыв россиян от «шашечных» составит более трех очков, и очный матч 14 ноября в Сплите уже не будет иметь турнирного значения.

Россия — Кипр

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры