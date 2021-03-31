Дешам рассказал о состоянии Марсьяля после травмы в матче с Казахстаном

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о состоянии нападающего национальной команды и «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, который получил повреждение в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Казахстана (2:0).

«У Антони небольшая проблема с коленом. Пока непонятно, сможет ли он сыграть с Боснией. Все будет понятно в день матча. Повреждение несерьезное, но Марсьяль все еще испытывает боль», — приводит Goal слова Дешама.

Матч Босния и Герцеговина — Франция состоится сегодня, 31 марта. Начало встречи — в 21.45 (мск).