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Дешам рассказал о состоянии Марсьяля после травмы в матче с Казахстаном

10:30
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о состоянии нападающего национальной команды и «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, который получил повреждение в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Казахстана (2:0).

«У Антони небольшая проблема с коленом. Пока непонятно, сможет ли он сыграть с Боснией. Все будет понятно в день матча. Повреждение несерьезное, но Марсьяль все еще испытывает боль», — приводит Goal слова Дешама.

Матч Босния и Герцеговина — Франция состоится сегодня, 31 марта. Начало встречи — в 21.45 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/man-utd-fears-eased-as-france-boss-deschamps-delivers/1oc75rc69lfwi1gvf8fbdknjxh

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