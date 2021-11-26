Самедов назвал самую опасную команду для сборной России в стыковом турнире ЧМ-2022

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов назвал самого опасного для национальной команды соперника в стыковом турнире ЧМ-2022.

«На этой стадии уже нет слабых команд, все прошли внушительный путь, чтобы оказаться в стыках. Северная Македония, наверное, самая предпочитаемая сборная. Если говорить про те сборные, с кем хотелось бы встретиться в последнюю очередь, определенно Польша. Можно со всеми играть, у нас хорошие шансы выйти на чемпионат мира, почему нет», — цитирует «РБК Спорт» Самедова.

Сегодня, 26 ноября, состоится жеребьевка стыкового турнира ЧМ-2022. Сборная России попала в число «сеяных» команд при жеребьевке, в первом раунде россияне сыграют с Австрией, Польшей, Македонией, Турцией или Чехией. Команда Валерия Карпина по решению УЕФА не сможет встретится с Украиной, которая попала в число «несеяных» команд.

Полуфинальные матчи стыкового турнира пройдут с 24 по 25 марта 2022 года, финальные — с 28 по 29 марта.