Кудряшов рассказал о поддержке Бердыева после автогола в матче с Хорватией

Защитник сборной России Федор Кудряшов в интервью «СЭ» рассказал, что после матча с Хорватией ему написал Курбан Бердыев.

— Запомнилось сообщение от Бердыева. Курбан Бекиевич разобрал мою игру и действия всей команды. Поддержал, обоснованно разложив все по полочкам. Сказал, что я провел хороший матч, отлично сыграл против Влашича, плюс моментами закрывал правого защитника сборной Хорватии. А то, что произошло, — часть нашей профессии. Курбан Бекиевич написал мне впервые за два года. Я стараюсь ему писать сам, в основном с днем рождения поздравляю.

14 ноября сборная России на выезде проиграла Хорватии (0:1), единственным голом в матче оказался автогол Кудряшова. Из-за поражения российская команда не смогла напрямую выйти на ЧМ-2022, теперь россиянам предстоит принять участие в стыковых матчах.

Бердыев работал с Кудряшовым в «Ростове» и «Рубине».

Федор Кудряшов: монолог об автоголе с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022